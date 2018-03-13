Житель Карелии лишился авто на парковке "Мега парнас"

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Очередной водитель остался без автомобиля на парковке "Меги" во Всеволожском районе Ленобласти.
Как стало известно "Водителю Петербурга", 12 марта в 19.12 в полицию обратился 42-летний житель Карелии и рассказал, что с 18.26 до 19.00 неохраняемой парковки со стороны магазина "Икея" ТЦ "Мега Парнас" пропал его автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска.
Белую иномарку потерпевший приобрел около года назад. Особых примет машины мужчина назвать не смог.
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