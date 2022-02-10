Житель Карелии лишился автомобиля из-за долга по алиментам

Машину забрал себе взыскатель, сообщили в УФССП Карелии.

Исполнительное производство о взыскании алиментов находилось в отделении судебных приставов Костомукши. Местный житель должен был выплачивать на содержание дочери средства в размере 2/3 прожиточного минимума.

Должник алименты не выплачивал, за что был привлечен к 20 часам обязательных работ. Приставы наложили арест на имущество должника — автомобиль, оцененный специалистами более чем в 177 тысяч рублей.

Специализированная организация за 2 месяца не смогла продать автомобиль, и пристав предложил взыскателю забрать машину в счет долга, что тот и сделал.

Однако стоимости автомобиля не хватило для полного погашения долга, поэтому исполнительное производство в отношении костомукшанина продолжается.