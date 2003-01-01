Житель Карелии лишился автомобиля за продажу сомнительного алкоголя и табака

Мужчине назначили наказание в виде штрафа.

В Лахденпохском районе местному жителю вынесли приговор за незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции. Как сообщили в пресс-службе судов, мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде штрафа. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

— С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Транспортное средство, использованное для перевозки незаконной продукции, конфисковано и обращено в собственность государства. Все вещественные доказательства по делу — немаркированные алкогольная продукция и табачные изделия — подлежат уничтожению, — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, дело расследовалось при тесном взаимодействии правоохранительных и контролирующих органов. Незаконный оборот немаркированной продукции наносит значительный ущерб экономике и представляет опасность для потребителей.

