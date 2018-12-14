Житель Карелии лишился денег во время командировки

В полицию Сегежского района обратился мужчина с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что с его банковской карты похищены денежные средства - 31 тысяча рублей. Он приехал в Сегежу в командировку и на улице познакомился с местным жителем. В тот вечер он был в гостях у нового приятеля, где они распивали спиртное. На следующий день заявитель, расплачиваясь в магазине, обнаружил недостаток средств на карте.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 26-летнего горожанина. По версии правоохранителей, он запомнил пин-код карты потерпевшего, когда они вместе ходили за продуктами и алкоголем.

Хозяин квартиры воспользовался тем, что гость задремал, сбегал к ближайшему банкомату, похитил средства, после чего вернул карту на место. Впоследствии деньги были потрачены на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.