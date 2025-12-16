Житель Карелии лишился почти 2 млн рублей, поверив «сотруднику ФСБ» в мессенджере

Полиция Сегежи возбудила уголовное дело после обращения 50-летнего местного жителя, который перевёл мошенникам 1 800 000 рублей.
Обман строился по схеме с участием «фальшивых силовиков», «банковских специалистов» и поездки в Петрозаводск по указанию аферистов.
Как рассказали в МВД по Республике Карелия, с мужчиной связались через мессенджер, представившись сотрудником ФСБ. Тот сообщил, что с его счёта якобы пытались списать 700 000 рублей, операция заблокирована, но из-за «обмена Центробанка» его собственные накопления (около 2 млн руб.) теперь «находятся на другом счёте» и их срочно нужно «вернуть» — через специально открытый «новый основной счёт» в банке-посреднике.
В последующие дни жертву вовлекли в многочасовые аудио- и видеозвонки с мнимыми представителями банков, регуляторов и «спецподразделений». Под их руководством мужчина купил новый телефон и SIM-карту, отключился от всех контактов, самостоятельно отправился в Петрозаводск и перевёл 1 800 000 рублей на контролируемые злоумышленниками счета.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
Полиция напоминает:
— не переводите сбережения на неизвестные счета под чужим руководством;
— помните о том, что мошенники могут представиться кем угодно, в том числе сотрудниками силовых структур и банков;
— Их главная цель — заставить жертву поверить в то, что её средства в опасности, и выманить их обманным путём.
Ранее мы сообщали, что две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку».