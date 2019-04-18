Житель Карелии лишился земельного участка за долг свыше полумиллиона рублей

Мужчина отказывался добровольно возвращать долг, сообщили в Пудожском районном суде.

Судебный пристав обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на земельный участок должника.

Мужчина имел кредитную задолженность в размере более 500 тысяч рублей. Добровольно он долг не возвращал требования судебного пристава не исполнял.

Суд установил, что денег, достаточных для удовлетворения требований кредитора, у должника не было. Однако ему на праве собственности принадлежал земельный участок, на него и было обращено взыскание.

Решение не вступило в законную силу.