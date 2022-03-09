Житель Карелии, мечтавший об автомобиле, после общения по телефону остался без денег

Машина, за которую были заплачены почти полмиллиона рублей, так и не приехала из Свердловской области, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 57-летний местный житель, сообщивший о мошенничестве.

Заявитель рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже отечественного автомобиля за 370 тысяч рублей. По телефону продавец рассказал, что машина находится в Свердловской области, и для покупки необходимо внести задаток.

Житель Карелии перевел 50 тысяч рублей, но неожиданно выяснилось, что появился второй покупатель — автомобиль достанется тому, кто оплатит его первым. Мужчина срочно перевел неизвестному оставшиеся 320 тысяч рублей. После этого ему сообщили, что автомобиль подорожал на 120 тысяч рублей — сельчанин перевел и эту сумму. Наконец, автомобиль пообещали доставить в Карелию до 10 марта. Житель Медвежьегорского района ждал машину, но остался ни с чем. «Продавец» просто перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.