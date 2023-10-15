Житель Карелии, мечтавший опохмелиться, обворовал свою бывшую возлюбленную

В квартиру экс-сожительницы его привела память, но что-то святое в мужчине осталось.

Как сообщили в МВД Карелии, в одном из поселков Прионежского района в полицию обратилась местная жительница, обнаружившая пропажу золотой цепочки стоимостью более 10 тысяч рублей. При этом крестик остался на месте.

Под подозрение попал 37-летний бывший сожитель потерпевшей. Ранее мужчина проживал с возлюбленной, а потом переселился в соседнюю квартиру.

Как выяснилось, экс-сожитель проник в квартиру к женщине через окно, которое, как помнил фигурант, плохо закрывалось. Причиной стало желание опохмелится, и оно сбылось — мужчина нашел две бутылки спиртного, а также взял цепочку, предварительно сняв крестик. С цепочкой он пошел в ломбард, но по пути потерял свою добычу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.