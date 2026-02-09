Житель Карелии на рыбалке стал фигурантом уголовного дела

В Олонецком районе мужчина попался на незаконной рыбалке с сетью.
В Олонецком районе полиция задержала рыбака, который занимался незаконным выловом. В ноябре прошлого года сотрудники выявили факт добычи водных биоресурсов без разрешительных документов.
Полицейские установили, что местный житель с помощью рыболовной сети выловил 115 рыб разных видов. В улове были плотва, окунь, лещ, налим, щука, корюшка, судак и чехонь.
Мужчину задержали прямо на берегу с поличным во время рейда. У него изъяли весь улов, а также запрещенную сеть и лодку.
Ущерб, причиненный его действиями, оценен более чем в 47 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
