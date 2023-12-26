Житель Карелии надолго отправится в колонию за стремление нажиться на продаже наркотиков

Жителю Лахденпохского района вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.

Прокуратура Лахденпохского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере и покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в крупном размере, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что в прошлом году житель Лахденпохья, желая заработать, продал имеющийся у него наркотик жителю Карелии. А в феврале этого года также с целью заработка купил и подготовил к продаже наркотики и психотропные вещества, которые хранил у себя дома и в автомобиле.

Однако продать наркотики злоумышленник не смог, поскольку его преступные действия пресекли сотрудники полиции, а запрещенные вещества изъяли из незаконного оборота.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.