Житель Карелии награжден орденом Мужества посмертно

Орден Мужества вручили вдове погибшего на СВО Виталия Александровича Ершова.
О вручении государственной награды рассказали в администрации Пряжинского района.
Вручение ордена Мужества состоялось во вторник, 7 ноября, на торжественной линейке в школе поселка Матросы.
Орден Мужества был вручен вдове погибшего в ходе спецоперации Виталия Александровича Ершова.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Ершов Виталий Александрович награжден орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга (посмертно).
Виталий Александрович погиб в июне 2023 года.
«Соболезнуем родным и близким. Вечная память герою», — отметили в официальном паблике Пряжинского района.
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