Житель Карелии наказал обидчика угоном его автомобиля

Полиция Кемского района раскрыла дело об угоне, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратился один из местных жителей. Мужчина рассказал, что неизвестные угнали отечественную машину, которую он арендовал для перевозок.



Полицейские обнаружили машину на привокзальной площади и сообщили о находке владельцу.

Также сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался кемлянин 1996 года рождения. Мужчина во всем признался и рассказал, что таким образом пытался решить возникший личный конфликт с водителем.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии, рассказали в республиканском МВД.