Водитель в Карелии накопил долг по 32 штрафам ГИБДД и лишился денег

В Олонецком районе приставы завершили сводное исполнительное производство, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Олонецкому району находилось сводное производство, включающее в себя 32 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД.

Местный житель накопил долгов в общей сложности на 18 тысяч 500 рублей.

В результате судебный пристав арестовал счет должника в банке - и вся сумма задолженности была списана.