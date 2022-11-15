Водитель в Карелии накопил долг по 32 штрафам ГИБДД и лишился денег

В Олонецком районе приставы завершили сводное исполнительное производство, сообщили в УФССП Карелии.
В отделении судебных приставов по Олонецкому району находилось сводное производство, включающее в себя 32 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД.
Местный житель накопил долгов в общей сложности на 18 тысяч 500 рублей.
В результате судебный пристав арестовал счет должника в банке - и вся сумма задолженности была списана.
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