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Житель Карелии накопил полумиллионный долг за электроэнергию

Новости. Общество
10:45, 22 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Житель Питкярантского района накопил крупный долг, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал за электрическую энергию более 638 тысяч рублей.

Должник по месту регистрации не проживал, почтовую корреспонденцию не получал, письма направленные по адресу возвращались, поэтому уведомить должника о возбуждении исполнительного производства не могли.

В связи с этим с зарплаты должника стали снимать 50% в пользу погашения долга. Мужчина явился к приставам за разъяснениями.

После беседы житель Карелии полностью погасил долг.

Ранее фирма в Карелии погасила долг в 2,2 млн рублей, побоявшись потерять бизнес.

 

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