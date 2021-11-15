Житель Карелии напал с ножом на соседа из-за настойчивого стука в дверь

В Олонце местного жителя судят за попытку убийства, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя — он обвиняется в покушении на убийство.

В феврале 2021 года обвиняемый пил спиртное в компании своих знакомых в одной из квартир Олонца. Во время застолья в дверь стал стучаться сосед, которого не желали впускать. Завязалась перебранка, и в результате обвиняемый с ножом напал на нежеланного гостя вечеринки, ударив того в шею. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, и он выжил.

Нападавший не признал свою вину, объяснив, что причиной инцидента стал настойчивый стук в дверь.

Уголовное дело с достаточной доказательной базой направлено для рассмотрения в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.