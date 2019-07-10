Житель Карелии нашел в огороде гранату

Сотрудники ОМОН изъяли находку, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувший вторник, 9 июля, житель д. Половина, проводя земляные работы на своём участке, обнаружил финскую осколочную гранату М-32. Во время Великой Отечественной войны на территории деревни шли кровопролитные бои между советскими и финскими войсками.

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Карелии извлекли снаряд из земли, осмотрели, после чего передали его следственно-оперативной группе МВД для проведения дальнейшей экспертизы.