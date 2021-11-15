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Житель Карелии насобирал в лесу оружия и приготовил патроны, чтобы оглушить поросят

Новости. Криминал
14:21, 29 Ноября 2021
фото: © ТАСС / Станислав Красильников

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Полиция Сегежского района нашла дома у местного жителя целый склад оружия, попавшего к нему разными путями, сообщили в МВД Карелии.

Летом 2021 года в полицию Сегежского района поступила информация об одном из местных жителей, хранящем дома оружие и боеприпасы. Сотрудники уголовного розыска обыскали дом 56-летнего жителя района и нашли два охотничьих ружья, пневматическую винтовку, оказавшуюся в неисправном состоянии, две жестяные банки и картонная пачка с сыпучим веществом, гильзы, капсюли, патроны, а также устройство для их снаряжения. Согласно заключению эксперта, в емкостях находился порох, который является взрывчатым веществом.

Обвиняемый признался, что одно из оружий и боеприпасы достались ему от тестя, второе оружие он нашел на рыбалке, а пневматическую винтовку — в лесу. Патроны мужчина, по его словам, он изготовил самостоятельно, чтобы оглушить поросят, бывших ранее у него в хозяйстве.

Свою вину обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Илья
2021-11-29 15:29:33
Видимо, сильно кому-то насолил житель Сегежского района, если его решили сдать. Но вообще незаконное оружие на деревне это уже, к сожалению, норма жизни! И если такое неважное событие становится новостью, то, надо думать, совсем неважно работают наши "стражи порядка"!
кир
2021-11-29 15:01:16
У самобытных полно оружия ещё с войны. :)
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