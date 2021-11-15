Житель Карелии насобирал в лесу оружия и приготовил патроны, чтобы оглушить поросят

Полиция Сегежского района нашла дома у местного жителя целый склад оружия, попавшего к нему разными путями, сообщили в МВД Карелии.

Летом 2021 года в полицию Сегежского района поступила информация об одном из местных жителей, хранящем дома оружие и боеприпасы. Сотрудники уголовного розыска обыскали дом 56-летнего жителя района и нашли два охотничьих ружья, пневматическую винтовку, оказавшуюся в неисправном состоянии, две жестяные банки и картонная пачка с сыпучим веществом, гильзы, капсюли, патроны, а также устройство для их снаряжения. Согласно заключению эксперта, в емкостях находился порох, который является взрывчатым веществом.

Обвиняемый признался, что одно из оружий и боеприпасы достались ему от тестя, второе оружие он нашел на рыбалке, а пневматическую винтовку — в лесу. Патроны мужчина, по его словам, он изготовил самостоятельно, чтобы оглушить поросят, бывших ранее у него в хозяйстве.

Свою вину обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.