Житель Карелии назвал подругу чужим именем и получил нож в спину

Услышав из уст приятеля чужое имя, 30-летняя жительница города Сортавала пронзила друга ножом, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сортавальского района было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней горожанки, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как было установлено, в августе обвиняемая зашла в гости к своему приятелю. Они выпивали, и в какой-то момент мужчина совершил ошибку — назвал свою гостью другим именем. Девушка схватила нож и ударила им обидчика в спину.

Когда она поняла, что сделала, то попыталась оказать ему первую помощь.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию. Следственно-оперативная бригада вместе с медиками быстро прибыла на место. Мужчина с ранением попал в больницу, подозреваемая жен дала признательные показания. В настоящий момент ее задержали.