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Житель Карелии, не имевший возможности купить новый телевизор, просто украл его

Новости. Криминал
09:57, 18 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com
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В Медвежьегорском районе злоумышленник украл телевизор из бани в загородном отеле, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился сотрудник одного из загородных отелей. Он сообщил, что неизвестные разбили окно бани, расположенной на территории места отдыха, проникли в помещение и похитили оттуда телевизор стоимостью 10 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам уголовного розыска Медвежьегорского района поступила оперативная информация о том, что к краже может быть причастен 44-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Стражи порядка задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что хотел купить себе новый телевизор, но личных сбережений на эти цели у него не было. Так как он раньше работал в загородном отеле, то знал о дорогостоящем оборудовании. Выждав подходящий момент, односельчанин похитил чужое имущество и установил добытую технику в своём доме. В содеянном подозреваемый раскаялся.

В настоящее время в отношении жителя Медвежьегорского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-02-18 11:55:17
Лет пять получит. Не условно. Это же не миллион стырить.
Не святой
2021-02-18 11:27:11
Мужика жалко! В богатейшей стране с сотнями миллиардеров , у него нет дома телевизора? На месте туристов купил бы ему новый!
театральный критик
2021-02-18 10:08:05
В бане принято мыться, а не телевизор смотреть. Впрочем, у туристов свои причуды . Раньше у костра заунывные песни на гитарах бренчали, а теперь телевизор смотрят. Хипстеры масковские
кир
2021-02-18 09:59:45
Как вы надоели!
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