Житель Карелии, не имевший возможности купить новый телевизор, просто украл его

В Медвежьегорском районе злоумышленник украл телевизор из бани в загородном отеле, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился сотрудник одного из загородных отелей. Он сообщил, что неизвестные разбили окно бани, расположенной на территории места отдыха, проникли в помещение и похитили оттуда телевизор стоимостью 10 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам уголовного розыска Медвежьегорского района поступила оперативная информация о том, что к краже может быть причастен 44-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Стражи порядка задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что хотел купить себе новый телевизор, но личных сбережений на эти цели у него не было. Так как он раньше работал в загородном отеле, то знал о дорогостоящем оборудовании. Выждав подходящий момент, односельчанин похитил чужое имущество и установил добытую технику в своём доме. В содеянном подозреваемый раскаялся.

В настоящее время в отношении жителя Медвежьегорского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.