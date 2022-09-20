Жителя Карелии, сознательно не желавшего выплачивать алименты, отдали под суд

Повторно не выплачивающего алименты отца осудили в Кемском городском суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Житель Кеми не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери несмотря на то, что уже привлекался к административной ответственности за неуплату.

О своих обязанностях мужчина был осведомлен и уклонялся без уважительной причины. Суд учел все обстоятельства дела и назначил наказание в виде лишения свободы условно на срок в 6 месяцев с испытательным сроком 2 года.