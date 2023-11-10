Житель Карелии не по-приятельски обошелся с товарищем, обокрав его во время застолья

Житель города бумажников украл у приятеля телевизор и продолжил выпивать с ним как ни в чем не бывало.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от жильца одного из городских общежитий. Он сообщил, что из его комнаты пропал телевизор стоимостью 24 тысячи рублей.

Мужчина рассказал, что накануне у него гостили приятели. Во время застолья он ненадолго отлучился, а когда вернулся, увидел, что телевизора на месте нет. Никто из гостей в краже не сознавался.

На помощь пришли полицейские. Стражи порядка установили подозреваемого.

К преступлению оказался причастен 44-летний знакомый потерпевшего. Он рассказал, что приметил телевизор, как только оказался в гостях. Мужчина выбрал момент и незаметно вынес технику, которую сразу продал. После этого он вернулся в компанию и продолжил вместе со всеми застолье.

Теперь житель города горняков за содеянное ответит перед законом.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.