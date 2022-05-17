Житель Карелии не рассчитал дозу алкоголя и остался без телефона

В Пудожском районе пьяная посиделка закончилась крепким сном и уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило заявление от 38-летнего местного жителя. У него пропал мобильный телефон стоимостью более 6 тысяч рублей.

Как оказалось, мужчина пригласил в гости приятелей и распивал с ними спиртные напитки. Не рассчитав дозу алкоголя, он уснул. А когда проснулся, то не смог отыскать смартфон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен один из участников застолья — 22-летний ранее судимый сельчанин. Он признался, что забрал мобильный хозяина квартиры и в дальнейшем обменял его на 500 рублей. Вырученные незаконным путём денежные средства он потратил на личные нужды.

Полицейские установили место сбыта, изъяли похищенный гаджет и вернули его законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи — до двух лет лишения свободы. Ведётся дознание.