Житель Карелии не смог пройти мимо открытой двери и заодно вынес из квартиры все ценное

Полиция Лоухского района расследует уголовное дело о квартирной краже.

В полицию Лоухского района поступило заявление о краже. Мужчина пояснил, что однажды ночью он проснулся и увидел в своей квартире незнакомца.



Позже хозяин обнаружил пропажу телефона, денег и кредитной карты.

Оперативники выяснили, что незнакомцем был 42-летний местный житель.



По версии полиции, в ту ночь он навещал приятеля, которого не застал дома. Спускаясь с пятого этажа, он увидел приоткрытую дверь квартиры на другом этаже, зашел внутрь и украл имущество.



Когда хозяин проснулся, злоумышленник сбежал. Телефон он оставил себе, деньги потратил, а с кредитной карты снял более 15 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.