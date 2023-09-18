Житель Карелии не смог пройти мимо открытой двери и заодно вынес из квартиры все ценное

Полиция Лоухского района расследует уголовное дело о квартирной краже.
В полицию Лоухского района поступило заявление о краже. Мужчина пояснил, что однажды ночью он проснулся и увидел в своей квартире незнакомца.
Позже хозяин обнаружил пропажу телефона, денег и кредитной карты.
Оперативники выяснили, что незнакомцем был 42-летний местный житель.
По версии полиции, в ту ночь он навещал приятеля, которого не застал дома. Спускаясь с пятого этажа, он увидел приоткрытую дверь квартиры на другом этаже, зашел внутрь и украл имущество.
Когда хозяин проснулся, злоумышленник сбежал. Телефон он оставил себе, деньги потратил, а с кредитной карты снял более 15 тысяч рублей.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание