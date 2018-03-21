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Новости. Происшествия
10:41, 21 Марта 2018

Житель Карелии не смог вывезти свою дочь в Финляндию, потому что сам запретил выезд

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В пункте пропуска "Вяртсиля" через госграницу не пропустили 10-летнюю девочку, выезжавшую с отцом в Финляндию, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Карелии.

Отказ в пропуске несовершеннолетней связан с тем, что ребенку был ограничен выезд за рубеж. Заявление о несогласии на выезд ребенка за границу ранее подал отец девочки. Однако мужчина не учел, что запрет на выезд ребенка касается не только его бывшей супруги, но и его самого.

В пунктах пропуска Карелии и Мурманской области регулярно возникают ситуации, когда несовершеннолетним лицам отказывают в пересечении границы из-за ограничения права ребенка на выезд за границу. Это происходит, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина России. В этом случае вопрос о его выезде решается в судебном порядке.

Родителям, отправляющим своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конфликтных ситуаций в пунктах пропуска необходимо заранее удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия напоминает: если несовершеннолетний ребенок выезжает из России без сопровождения, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ, с указанием срока выезда и государств, которые он намерен посетить.

Если несовершеннолетний гражданин России выезжает из страны вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, то в этом случае нотариально оформленное согласие на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
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Назанимаются полезным утренним сексом, потом семейные овнотерки на границе устраивают, очередь создают.
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