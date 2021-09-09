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Житель Карелии не удержал в руках бутылку и попал в полицию

Новости. Происшествия
13:02, 15 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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В Кондопоге за порчу имущества в магазине был задержан пьяный посетитель, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Кондопоге 14 сентября группа задержания Росгвардии направилась на сработку тревожной сигнализации в сетевой магазин.

Выяснилось, что причиной вызова росгвардейцев стало поведение пьяного посетителя. Местный житель 39 лет не смог удержать в руках бутылку крепкого спиртного и разбил ее.

Возместить ущерб нарушитель отказался — его доставили в отделение полиции. Происшествие было зарегистрировано как порча товара.

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Комментарии

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2021-09-15 13:08:16
Еще он пытался метнуть бумажный стаканчик ...Но, к счастью обошлось без травм правохоронителей :)
Гость
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