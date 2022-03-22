Житель Карелии, не услышав призывов к совести, вынес из магазина ящик помидоров

Житель Сегежи подозревается в покушении на грабеж.

В полицию Сегежи поступила информация из продуктового магазина — там один из посетителей пошел на открытый грабеж.

Как выяснилось, мужчина схватил в торговом зале ящик помидоров и с ним поспешил к выходу, минуя кассу. Продавцы пытались призвать его к совести, но он их не слушал. В итоге уже на крыльце его остановил охранник магазина.

Сотрудникам полиции 48-летний ранее судимый мужчина признался, что планировал лично съесть томаты. Теперь ему предстоит ответить за содеянное перед законом.