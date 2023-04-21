Задолжавший житель Карелии спас свое авто от продажи

Олончанин выплатил задолженность после ареста автомобиля, сообщили в службе судебных приставов.
Судебным приставам предстояло взыскать с местного жителя задолженность в размере более 405 тысяч рублей.
Было установлено, что за должником зарегистрирован автомобиль. Другого имущества у него не имелось.
Судебным приставом был наложен арест на принадлежащий должнику автомобиль, предварительная стоимость которого превышала сумму долга олончанина в 2 раза.
Мужчина, понимая, что машина может быть продана по заниженной цене, нашел возможность погасить всю сумму долга.
В итоге имущество было освобождено из-под ареста, сообщили в службе судебных приставов.
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