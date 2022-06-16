Житель Карелии, не желавший содержать своего ребенка, стал фигурантом уголовного дела

В Суоярвском районе местный выплатил долг по алиментам, только после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП Карелии.

В Суоярвском районе местный житель задолжал на содержание своего ребенка 190 тысяч рублей по алиментам.

Должник, по словам приставов, меры по исполнению решения суда не принимались, поэтому он был привлечен к административной ответственности: ему назначили 100 часов обязательных работ.

Обязательные работы неплательщик отбыл, но задолжен так и не погасил, поэтому в отношении должника было возбуждено уголовное дело.

Только после привлечения к уголовной ответственности неплательщик оплатил всю сумму задолженности напрямую взыскателю, сообщается на сайте судебных приставов.