Житель Карелии, не желавший содержать своего ребенка, стал фигурантом уголовного дела

В Суоярвском районе местный выплатил долг по алиментам, только после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП Карелии.
В Суоярвском районе местный житель задолжал на содержание своего ребенка 190 тысяч рублей по алиментам.
Должник, по словам приставов, меры по исполнению решения суда не принимались, поэтому он был привлечен к административной ответственности: ему назначили 100 часов обязательных работ.
Обязательные работы неплательщик отбыл, но задолжен так и не погасил, поэтому в отношении должника было возбуждено уголовное дело.
Только после привлечения к уголовной ответственности неплательщик оплатил всю сумму задолженности напрямую взыскателю, сообщается на сайте судебных приставов.
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