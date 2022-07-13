Житель Карелии недолго раздумывал, увидев чужую технику в рекреации

Рецидивист в Кондопоге унес чужую стиральную машинку, позвав на помощь знакомого, сообщили в МВД Карелии.

Житель Кондопоги обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Занимаясь переездом из общежития в новую квартиру, 52-летний кондопожанин лишился стиральной машины, купленной меньше года назад. Ущерб составил не менее 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого, 38-летнего ранее судимого безработного кондопожанина, проживавшего в том же общежитии. Мужчина рассказал, что заметил технику, стоящую в общей рекреации, и попросил знакомого перенести ее на улицу. Другу рецидивист объяснил, что это его собственная техника. После этого мужчина продал стиральную машину за 3 тысячи рублей, половину отдал знакомому, а остальное потратил сам.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело.