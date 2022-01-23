Житель Карелии, неудачно сочетавший алкоголь с огнем, попал под суд

В Пряже осудили местного жителя, в пьяном виде дважды поджигавшего чужое имущество, сообщили на сайте местного суда.

Пряжинский районный суд назначил наказание местному жителю, уничтожившему чужое имущество и испортившему электрощит.

Весной 2021 года в Пряже пьяный молодой человек поджег связку проводов, находящихся в подэтажном электрическом щите. В результате оборудование было уничтожено, абоненты остались без телефонной связи.

Спустя месяц, вновь напившись, житель Пряжи подпалил сарай. Хранившиеся там велосипеды, триммер, лыжи не уцелели — общий ущерб составил более 26 тысяч рублей.

Свою вину молодой человек признал полностью, возместив ущерб. По словам пиромана, желание что-то поджечь возникало у него лишь в момент алкогольных возлияний.

Суд приговорил жителя Пряжи к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, а также взыскал процессуальные издержки в размере 22 с лишним тысяч рублей.