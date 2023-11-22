Житель Карелии незаконно хранил под диваном оружие покойного отца, иногда развлекаясь стрельбой

Жителя Карелии обвиняют в незаконном обороте оружия.

В полиции Муезерского района завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте оружия.

Было установлено, что несколько лет назад мужчина обнаружил в сарае покойного отца три единицы огнестрельного оружия. Сдавать в полицию он их не стал, а спрятал в квартире под диваном. Там он незаконно хранил оружие и иногда использовал для стрельбы в качестве развлечения.

Когда у мужчины возникли финансовые проблемы, он продал указанное оружие своему знакомому за 13 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли оружие из незаконного оборота.

На предварительном следствия обвиняемый полностью признал вину и способствовал раскрытию преступления.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.