Житель Карелии незаконно хранил у себя дома порох, теперь его ждет суд

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ и МВД Карелии.

УФСБ Карелии совместно с МВД пресечена противоправная деятельность жителя Муезерского района, который незаконно хранил взрывчатое вещество.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов установлен мужчина, который хранил у себя дома взрывчатое вещество – порох, без надлежащего разрешения.

В квартире фигуранта обнаружено и изъято более 170 граммов пороха.

Суд приговорил жителя Муезерского района к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор вступил в законную силу.

УФСБ Карелии напомнило, что оружие, взрывчатые вещества в соответствии с законом Российской Федерации подлежат обязательной сдаче государству, а незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.