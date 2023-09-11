Житель Карелии, незаконно перевозивший за границу стратегические ресурсы, получил условный срок

Костомукшанин, несколько лет возивший груз в Финляндию, выплатит полмиллиона рублей в виде штрафа.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Карелии, сотрудники управления выявили жителя Костомукши, который возил контрабанду — лес хвойных пород из сухостойной древесины — из России в Финляндию.

Костомукшский городской суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении через госграницу стратегически важных товаров и ресурсов.

Ему назначили наказание — 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, осужденный выплатит штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, по данным Следкома, 45-летний житель Костомукши с 2017 по 2020 годы перевозил лесоматериалы в Финляндию.