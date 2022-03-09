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Житель Карелии незаметно вынес на себе четыре куртки из магазина

Новости. Происшествия
09:45, 15 Марта 2022
фото: © nexter.org

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В Петрозаводске раскрыта кража, совершённая в одном из торговых центров, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от администрации магазина спортивных товаров. Там была выявлена недостача: из торгового зала пропали четыре мужские куртки общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 27-летний гражданин. В этом им помогла запись камеры видеонаблюдения.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что все похищенное имущество ему удалось спрятать под свою одежду.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

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