Житель Карелии ни в чем себе не отказывал, гуляя на украденные у односельчанина деньги

Житель Лахденпохского района во время застолья украл у односельчанина крупную сумму денег, будучи у него в гостях.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от 60-летнего жителя одного из поселков. Он обнаружил, что из его квартиры пропали 170 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что незадолго до этого у мужчины гостили приятели. В ходе застолья один из них попросил одолжить небольшую сумму денег. Хозяин достал из серванта копилку и отсчитал несколько купюр. Оставшиеся деньги обратно не убрал, а положил на тумбочку. Ближе к ночи он заснул и не заметил, как гости ушли. Пропажу наличных обнаружил лишь утром.

Полицейские проверили всех, кто был в квартире потерпевшего, и установили, что к преступлению причастен 57-летний мужчина.

Подозреваемый признался в краже и рассказал, что несколько дней ни в чем себе не отказывал, тратя деньги на спиртное, продукты, кроме того, злоумышленник купил себе новый мобильный телефон. Потом подозреваемый на такси отправился в Олонецкий район, где его и задержали полицейские. При себе у злоумышленника оказались лишь 2 тысячи рублей.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшму было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.