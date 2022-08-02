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Житель Карелии, никогда не получавший водительских прав, выпил и сел за руль

Новости. Происшествия
11:21, 09 Августа 2022
фото: © ГИБДД Лахденпохского района

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В Лахденпохском районе инспекторы ДПС остановили двух пьяных водителей.

Как сообщается в ГИБДД Лахденпохского района, 7 августа в поселке Хийтола сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-21130» 31-летнего мужчину.

Селянин, никогда не получавший водительского удостоверения, управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.
Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. До решения суда мужчина задержан.

В понедельник, 8 августа, в поселке Эстерло инспекторы отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-21150» 42-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, который показал 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Инспекторы составили в отношении водителя административный материал. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Лахденпохья просит граждан сообщать о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения по номеру 4-01-00 или с мобильного телефона на короткий номер 102.

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