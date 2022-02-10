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Житель Карелии ночью встретил незнакомцев и получил мотоциклетным шлемом по голове

Новости. Криминал
15:37, 11 Февраля 2022
фото: © fotostrana.ru

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Молодой житель Олонца, пытавшийся вырвать у земляка признание в угоне, подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщили в МВД Карелии, молодой житель Олонца обратился в местное отделение полиции — 24-летний горожанин стал жертвой преступления.

Как рассказал заявитель, около часа ночи на улице к нему подошли двое. Один из подошедших начал требовать признаться в угоне транспортного средства. Молодой человек отрицал свою причастность. Тем не менее, незнакомец ударил его по голове мотоциклетным шлемом.

Впоследствии молодой человек обратился в полицию и в больницу. Врачи диагностировали у пациента рваную рану губы.

Травма была диагностирована как легкий вред здоровью. Сотрудники уголовного розыска нашли нападавшего — им оказался 23-летний местный житель, давший признательные показания. В настоящее время возбуждено уголовное дело, дознание продолжается.

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