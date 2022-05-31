Житель Карелии, нуждающийся в деньгах, похитил у дорожников металлическую трубу

В Костомукше неизвестный похитил оставленную после ремонтных работ на одном из участков дороги металлическую трубу, распилил и сдал в металлолом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши с заявлением об имущественном преступлении обратился представитель одной из организаций. По его словам, неизвестный похитил оставленную после ремонтных работ на одном из участков дороги металлическую трубу стоимостью 36 750 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен ранее имевший проблемы с законом 46-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый совершил преступление из корыстных побуждений. По версии полиции, мужчина распилил трубу и отвёз в пункт приёма металлолома, где сбыл за 20 тысяч рублей. Вырученные незаконным путём денежные средства потратил на личные нужды.

Костомукшанин признался в содеянном и обязался возместить причинённый ущерб. Тем не менее, за свои действия ему предстоит ответить перед законом. В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи – до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.