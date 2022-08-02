Житель Карелии обчистил квартиру соседа, воспользовавшись дубликатом ключей

В Костомукше за сутки полицейские раскрыли квартирную кражу.
По сообщению МВД по Карелии, житель Костомукши остался без ноутбука, радиостанции и наличных — 11 000 рублей. Полицейские выяснили, что к краже причастен сосед заявителя. Он знал, где тот хранит дубликат ключей от комнаты, проник внутрь и похитил имущество. Часть своей добычи он успел сбыть, часть изъяли полицейские.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, в Карелии подросток дважды обокрал квартиру пенсионерки.
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