Житель Карелии обиделся на собутыльника и разбил его машину

Примечательно, что с заявлением о порче имущества в полицию Карелии обратился не владелец авто, а очевидец происшествия.

В полицию Пудожского района поступило сообщение о порче иномарки в одном из поселков.

Участковый нашел подозреваемого в одном из поселков района. Им оказался житель соседнего населенного пункта 1993 года рождения. Он выпивал в компании, где также был владелец авто.



Во время застолья мужчины поссорились. Хозяин машины покинул вечеринку, оставив иномарку во дворе дома. Подозреваемый несколько раз ударил машину и разбил стекла.

Возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемый признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.