Житель Карелии обиделся на собутыльника и разбил его машину

Примечательно, что с заявлением о порче имущества в полицию Карелии обратился не владелец авто, а очевидец происшествия.
В полицию Пудожского района поступило сообщение о порче иномарки в одном из поселков.
Участковый нашел подозреваемого в одном из поселков района. Им оказался житель соседнего населенного пункта 1993 года рождения. Он выпивал в компании, где также был владелец авто.
Во время застолья мужчины поссорились. Хозяин машины покинул вечеринку, оставив иномарку во дворе дома. Подозреваемый несколько раз ударил машину и разбил стекла.
Возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемый признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.
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