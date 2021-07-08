Житель Карелии обновил гардероб и раздал долги за счет своего односельчанина

Полиция Кемского района поймала жулика, две недели жившего на широкую ногу за счет своего более возрастного односельчанина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района с заявлением о краже крупной суммы денег обратился 56-летний местный житель. Он обнаружил, что с его счёта пропали 50 тысяч рублей. Мужчина был уверен, что преступление совершил его товарищ.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 23-летний сельчанин, о котором упоминал заявитель. Он дал признательные показания.

По версии следствия, молодой человек, находясь в гостях у потерпевшего, пока тот не видит, воспользовался его мобильным телефоном и через онлайн-сервис подключил чужую банковскую карту к своему номеру, а затем в течение двух недель пользовался сбережениями. На 50 тысяч рублей подозреваемый обновил гардероб, купил алкоголь, также раздал долги. Кроме того, как выяснили полицейские, подозреваемый, используя данные заявителя, дистанционно оформил кредит на сумму более 30 тысяч рублей. Заёмные средства он также потратил.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства и иные лица, причастные к преступлению.