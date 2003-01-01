Житель Карелии обогатился почти на 120 тысяч рублей за счёт фиктивного договора аренды

Гражданин обманом присвоил себе крупную сумму денег и потратил её на личные нужды.
40-летний житель Карелии обманом присвоил себе 117 тысяч рублей, используя данные фиктивного договора аренды, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.
— В июле текущего года после возвращения из служебной командировки из корыстных побуждений мужчина предоставил в бухгалтерию фиктивный договор аренды и чек на оплату квартиры. В результате ему были необоснованно выплачены денежные средства в сумме более 117 тыс. рублей, которые он потратил на личные нужды, — рассказали там.
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело о «Мошенничестве». Полицейские завершили его расследование и передали на рассмотрение в суд. Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.