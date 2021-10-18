Житель Карелии обокрал друга, а затем попытался замести следы

Полицейские Олонца раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В Олонце расследуется уголовное дело — 44-летний местный житель подозревается в краже средств у своего 60-летнего приятеля.

В сентябре потерпевший в полицию и рассказал, что кто-то завладел его банковской картой и хранившимися на ней сбережениями. Заявитель узнал об этом, когда на телефон стали поступать уведомления о списаниях денег со счёта. На момент блокировки карты мужчина успел лишиться почти 7 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, в каких магазинах производилась оплата картой потерпевшего, и заподозрили в краже двух местных жительниц. Но те рассказали, что карту для покупки алкоголя и продуктов им давал один и тот же человек, их общий знакомый. Мужчина оказался другом заявителя. Он признался в краже — как выяснилось, банковскую карту он взял у товарища во время встречи.

Фигурант возместил потерпевшему материальный ущерб. Теперь жителю Олонца грозит до 6 лет лишения свободы.