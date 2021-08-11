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Житель Карелии обокрал фермера-односельчанина

Новости. Криминал
17:40, 12 Августа 2021
фото: © Игорь Лежнев «Столица на Онего»

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Ранее судимый житель Прионежского района обокрал местного фермера, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 52-летнего ранее судимого жителя Прионежского района. По версии полиции, он причастен к краже имущества, принадлежащего 56-летнему односельчанину.

Сотрудники уголовного розыска установили, что июльской ночью с неогороженной забором территории фермерского хозяйства подозреваемый украл металлоконструкции общей стоимостью более 24 тысяч рублей. Часть похищенного мужчина успел продать, две пики для сбора сена он добровольно выдал стражам порядка.

Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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