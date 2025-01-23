Житель Карелии обокрал собственную тетю, доверившуюся ему

Кражу раскрыли в карельском городе Сортавала, сообщили в МВД республики.
В полицию Сортавалы поступило сообщение о краже нескольких десятков тысяч рублей с банковского счёта местной жительницы.
Сотрудники уголовного розыска вскоре установили причастного — 30-летнего племянника заявительницы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.
Мужчина временно пользовался картой, переводя на нее свои деньги и обналичивая их. Однако его накопления закончились, и горожанин стал потихоньку брать деньги родственницы.
В настоящее время фигурант частично возместил ущерб — 68 тысяч рублей. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.
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