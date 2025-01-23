Житель Карелии обокрал собственную тетю, доверившуюся ему

Кражу раскрыли в карельском городе Сортавала, сообщили в МВД республики.

В полицию Сортавалы поступило сообщение о краже нескольких десятков тысяч рублей с банковского счёта местной жительницы.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили причастного — 30-летнего племянника заявительницы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Мужчина временно пользовался картой, переводя на нее свои деньги и обналичивая их. Однако его накопления закончились, и горожанин стал потихоньку брать деньги родственницы.

В настоящее время фигурант частично возместил ущерб — 68 тысяч рублей. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.