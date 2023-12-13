Житель Карелии обокрал знакомую, которой всегда помогал, а она ему доверяла

Житель Сортавальского района предстанет перед судом за то, что тайком снял с банковской карты своей знакомой деньги и потратил их на себя.
Прокуратура Сортавалы утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже с банковского счета.
По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый, будучи пьяным, зная ПИН-код от банковской карты своей знакомой, по просьбе которой он раньше покупал продукты, в тайне от женщины снял в банкомате 45 тысяч рублей и потратил их на себя.
В ходе следствия мужчина признал вину в совершении преступления и частично возместил причиненный ущерб.
Уголовное дело было направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщилиив пресс-службе надзорного ведомства Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание