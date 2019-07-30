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Новости. Общество
07:15, 30 Июля 2019
фото: Артем Коротаев/ТАСС

Житель Карелии обратился за помощью в полицию и сам стал фигурантом уголовного дела

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В Сортавальском районе местного жителя, совершившего ложный донос, приговорили к 200 часам обязательных работ, сообщается на сайте Сортавальского городского суда.

В один из вечеров житель Сортавальского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потерял свой телефон и ключи. Самостоятельно найти потерянное он не смог и с целью найти свой телефон обратился в полицию по Сортавальскому району.

Мужчина и сообщил, что из салона его автомобиля неизвестные похитили принадлежащий ему телефон и ключи. Органами предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по факту хищения телефона и ключей, принадлежащих сортавальцу.

В ходе расследования уголовного дела были установлены и допрошены свидетели, которые показали, что заявитель сам лично сообщал им о том, что свой телефон и ключи он потерял. Далее мужчина сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении него за ложный донос.

В связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением дело рассмотрено в особом порядке. Суд пришел к выводу, что исправление обманщика возможно без изоляции от общества, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

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