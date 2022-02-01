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Житель Карелии обвинил бросившую его женщину в краже почти трех тысяч рублей, которых у него и не было

Новости. Криминал
14:00, 02 Февраля 2022
фото: © unsplash

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В Калевальском районе семейная драма перетекла в уголовное дело о ложном доносе, сообщили в МВД Карелии.

В декабре прошлого года в отдел полиции по Калевальскому району обратился 47-летний житель одного из поселков.

Он просил привлечь к уголовной ответственности бывшую сожительницу, которая, по его словам, похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 700 рублей. Заявление было зарегистрировано в установленном законом порядке, гражданин предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Полицейские провели доследственную проверку, в ходе которой факт кражи не подтвердился. В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Полицейские выяснили, что заявитель пытался оговорить возлюбленную. Оказалось, что некоторое время назад она сообщила ему, что больше не желает вести совместный быт. Женщина попросила её не искать и не звонить. Мужчина разозлился и решил отомстить — обвинил бывшую сожительницу в краже денег, которых на самом деле у него и не было.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении заведомо ложного доноса. Он сознался в содеянном и полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Калевальского района Республики Карелия.

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