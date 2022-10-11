Житель Карелии одним ударом кулака повредил автомобиль давнего соперника

По факту умышленной порчи чужого имущества возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Пудожского района расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Фигурантом выступает 51-летний житель райцентра.

По версии дознания, мужчина увидел на заправке знакомого, с которым у него был длительный конфликт.



На глазах владельца авто, который в это время находился за рулем, он ударил кулаком по капоту, в результате чего образовалась вмятина. Потерпевший обратился за помощью в полицию, сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.

Участковый отыскал подозреваемого, мужчина во всем признался. Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом.