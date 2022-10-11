Житель Карелии одним ударом ноги повредил чужое авто на 40 тысяч рублей

Автоледи поссорилась со своим родственником, и мужчина не сдержал эмоций, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление от 37-летней жительницы Костомукши. Она сообщила, что ее автомобиль повредили на сумму почти 40 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска Калевалы выяснили, что костомукшанка приехала в гости к своей родне.



По версии полиции, женщина поссорилась с одним из родственников, 32-летний мужчина не сдержал эмоций и ударил ногой по кузову машины потерпевшей. После этого злоумышленник скрылся.



Полиция нашла подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет колонии.