Житель Карелии одним ударом ноги повредил чужое авто на 40 тысяч рублей

Автоледи поссорилась со своим родственником, и мужчина не сдержал эмоций, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Калевальского района поступило заявление от 37-летней жительницы Костомукши. Она сообщила, что ее автомобиль повредили на сумму почти 40 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска Калевалы выяснили, что костомукшанка приехала в гости к своей родне.
По версии полиции, женщина поссорилась с одним из родственников, 32-летний мужчина не сдержал эмоций и ударил ногой по кузову машины потерпевшей. После этого злоумышленник скрылся.
Полиция нашла подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет колонии.
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